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В Архангельске организаторы азартных игр отправлены под домашний арест

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 5 участников организованной группы в возрасте от 27 лет до 41 года, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», совершенные организованной группой).

По версии следствия, с января 2019 года по март 2023 года члены организованной группы незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием сети «Интернет» и специального игрового оборудования, установленного в торговых точках, расположенных в различных округах города Архангельска и на территории Приморского района Архангельской области. 

Благодаря совместной работе сотрудников Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО, ОРЧ СБ и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, при силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «ГРОМ» УМВД России по Архангельской области их противозаконная деятельность пресечена. 

В ходе осмотров мест происшествия и обысков изъято игровое оборудование и документы, необходимые для установления обстоятельств совершенного преступления. 

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также всех лиц, причастных к незаконной игорной деятельности. 

Трое обвиняемых признали свою вину в полном объеме, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

29 март 08:49 | : Происшествия

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