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В Вельске при пожаре прохожий спас троих детей

Вчера, 9 марта, в 12:07 в экстренные службы поступило сообщение по пожаре в деревянном 8-квартирном доме на ул. Нечаевского в Вельске.

 Очевидец Алексей Селезнев вынес из задымлённого здания трёх детей. Ещё пять человек вышли из дома самостоятельно.

 Прибывшие пожарные Отряда ГПС № 1 в составе двух звеньев газодымозащитной службы приступили к боевой разведке. Огнеборцы эвакуировали двух женщин. 

 На тушение было подано три ствола «Б». Работали пожарные расчёты ПЧ № 26 и 36, а также пожарная часть ИК-14 УФСИН России.

 Вскоре пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Повреждено помещение кладовой на площади 5 кв. м.


10 март 08:51 | : Происшествия

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