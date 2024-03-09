В Вельске при пожаре прохожий спас троих детей

Вчера, 9 марта, в 12:07 в экстренные службы поступило сообщение по пожаре в деревянном 8-квартирном доме на ул. Нечаевского в Вельске.

Очевидец Алексей Селезнев вынес из задымлённого здания трёх детей. Ещё пять человек вышли из дома самостоятельно.

Прибывшие пожарные Отряда ГПС № 1 в составе двух звеньев газодымозащитной службы приступили к боевой разведке. Огнеборцы эвакуировали двух женщин.

На тушение было подано три ствола «Б». Работали пожарные расчёты ПЧ № 26 и 36, а также пожарная часть ИК-14 УФСИН России.

Вскоре пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Повреждено помещение кладовой на площади 5 кв. м.



