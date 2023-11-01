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При пожаре в дачном доме под Новодвинском погиб мужчина

25 ноября около 10 часов утра в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в СНТ «Автомобилист», 5 линия, ул. Олимпийская, д. 177

 На место прибыли пожарные Агентства ГПС и ГЗ: 7 огнеборцев из 53-й пожарной части на двух автоцистернах. Наблюдалось открытое горение дома по всей площади, рухнула кровля и часть стены. Огонь угрожал перекинуться на рядом стоящий дому и сарай.

 Пожарные незамедлительно сняли угрозу для близстоящих построек и приступили к тушению пожара. Запасы воды в автоцистерне пополняли из естественного водоёма.

 В ходе разбора и проливки конструкций горевшего здания пожарные обнаружили погибшего мужчину. 

Причина пожара устанавливается.


25 ноябрь 16:10 | : Происшествия

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