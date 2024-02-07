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В Ленском районе пожар в автомобиле унес жизнь водителя

25 февраля 2024 года ночью в микроавтобусе, припаркованном у жилого дома в поселке Урдома Ленского района, произошло возгорание.  В ходе тушения пожара сотрудниками пожарной части в салоне автомобиля обнаружено тело его 54-летнего владельца. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего, и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате возгорания газового оборудования, установленного в салоне автомобиля.

Следственное управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предупреждает, что самовольное использование нагревательных приборов в автомобилях, нередко становится причинами самопроизвольных возгораний, приводящих к уничтожению имущества и гибели граждан.

 

29 февраль 08:51 | : Происшествия

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