В Ленском районе пожар в автомобиле унес жизнь водителя

25 февраля 2024 года ночью в микроавтобусе, припаркованном у жилого дома в поселке Урдома Ленского района, произошло возгорание. В ходе тушения пожара сотрудниками пожарной части в салоне автомобиля обнаружено тело его 54-летнего владельца. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего, и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Одна из рассматриваемых версий, что пожар произошел в результате возгорания газового оборудования, установленного в салоне автомобиля.

Следственное управление СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предупреждает, что самовольное использование нагревательных приборов в автомобилях, нередко становится причинами самопроизвольных возгораний, приводящих к уничтожению имущества и гибели граждан.