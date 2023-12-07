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Житель Архангельска "реанимировал" свою сожительницу до смерти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 64-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

 Следствием установлено, что 25 января 2023 года днем по месту жительства на проспекте Ленинградский в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес не менее тринадцати ударов руками, ногами и тупым предметом по голове и телу 53-летней сожительницы, после чего задушил ее.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что в указанный день сожительница упала дома в обморок, а он ее приводил в чувства, после чего вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Обнаруженные телесные повреждения на шее и голове женщины могли образоваться от его действий в процессе оказания ей помощи.

 Проведенная сложная комиссионная судебно-медицинская экспертиза опровергла защитную версию подследственного. Комиссия экспертов пришла к выводу, что все повреждения, состоящие в причинно-следственной связи со смертью женщины, образовались за 30-40 минут до ее смерти от множественных разнонаправленных ударных воздействий, а также от сдавления с силой шеи потерпевшей. При этом комиссия экспертов исключила возможность образования этих повреждений при обстоятельствах, указанных обвиняемым (реанимационные мероприятия), 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://orenburzhie.ru)  

05 февраль 08:50 | : Происшествия

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