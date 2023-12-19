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В Архангельске мелкий пакостник поджег матрас. Не стало двух человек

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 30-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Следствием установлено, что 26 января 2024 года ночью обвиняемый после конфликта, произошедшего в ходе совместного употребления спиртных напитков, вернулся к комнату дома-общежития на улице Ленинская в городе Архангельске и, из чувства мести за оскорбления, поджег матрас в чужом жилище. В результате поджога огонь распространился на внутренние помещения дома, в результате чего от отравления угарным газом погибли двое мужчин в возрасте 33 и 59 лет. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. 

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что с другом в компании ранее судимых мужчин употребляли спиртные напитки. Из-за того, что их словесно оскорбили, они покинули чужую квартиру, но через некоторое время он вернулся, чтобы выяснить отношения. Не обнаружив в комнате обидчиков, он решил напакостить, поэтому поджег матрас, из-за тления которого возник пожар.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

29 январь 11:16 | : Происшествия

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