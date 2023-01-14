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Житель Архангельска порешил двух придирчивых мужчин на улице Тимме

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу предъявлено обвинение ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, в том числе за убийство, 41-летнему жителю областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). 

Следствием установлено, что 8 декабря 2022 года ночью в квартире дома по улице Тимме в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, нанес множественные удары руками и ногами в обуви по голове и телу двум  мужчинам в возрасте 34 и 38 лет, после чего задушил их.  

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что накануне указанных событий познакомился с потерпевшими, которые его пригласили в гости. В процессе совместного употребления спиртных напитков между ними произошла ссора из-за отсутствия денег на алкоголь, мужчины его оскорбили, поэтому он их избил и покинул чужое жилище.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

10 февраль 10:27 | : Происшествия

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