Раскрываемость убийств в Архангельской области почти 100%

5 января 2011 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182 создан Следственный комитет Российской Федерации.

Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации - оперативное и качественное расследование уголовных дел о наиболее сложных тяжких и особо тяжких преступлениях, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина.

В 2023 году в производстве Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу находилось более двух тысяч уголовных дел, из них 1067 окончено, при этом больше половины расследованных уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Статистические данные свидетельствуют о том, что оперативная обстановка в Архангельской области уже на протяжении длительного периода остается стабильной и контролируемой. Сократилось количество убийств (покушений на убийство) на 22,1 % (с 113 до 88), при этом их раскрываемость составила 98,9%.

К уголовной ответственности привлечено более тысячи лиц, из них за совершение убийств – 112, за изнасилования и совершение насильственных действий сексуального характера – 67, за совершение краж, грабежей, разбойных нападений и мошенничеств – 157.

В результате проведенной работы удалось возместить причиненный ущерб на сумму свыше 693 млн. рублей, стоимость арестованных активов обвиняемых составила около 70 млн. рублей.

Примером эффективной работы является оглашение обвинительного приговора двум лицам, ранее занимавшим руководящие должности в АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2». Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями и преступлениях в сфере экономической деятельности и осуждены к реальному лишению свободы.

Установлено, что их действиями была создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», а также предприняты меры по монополизации и получению контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области.

На стадии следствия наложен арест на движимое и недвижимое имущество указанных лиц на общую сумму более 400 миллионов рублей. Осужденные частично возместили ущерб, причиненный Российской Федерации, перечислив в федеральный бюджет денежное возмещение в размере более 120 миллионов рублей.

Благодаря комплексу совместно принятых мер, новых форм и методов работы, а также применению новой криминалистической и иной специальной техники окончено производством 29 уголовных дел о преступлениях прошлых лет, из них 21 направлено в суд, в том числе об убийствах – 10, о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ – 4.

В своей деятельности следственные органы Следственного комитета России особое внимание уделяют повышению качества расследования уголовных дел, неукоснительному соблюдению прав и свобод человека и гражданина, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в отношении детей и социально незащищённых категорий граждан, фактов коррупции и невыплаты заработной платы.