В Архангельской области Следственный комитет отчитался по итогам 2022 год

15 января 2011 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182 создан Следственный комитет Российской Федерации.
Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации - оперативное и качественное расследование уголовных дел о наиболее сложных тяжких и особо тяжких преступлениях, отнесенных к подследственности Следственного комитета России, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина.
В 2022 году в производстве Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу находилось 2132 уголовных дела, из них 1171 окончено, при этом больше половины расследованных уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.
Статистические данные свидетельствуют о том, что оперативная обстановка в Архангельской области уже на протяжении длительного периода остается стабильной и контролируемой. Отмечается снижение числа регистрируемых преступлений с 16996 до 16786, с одновременным незначительным ростом тяжких и особо тяжких деяний – с 4722 до 4893.
Сократилось количество убийств (покушений на убийство) на 12,4 % (с 129 до 113), изнасилований – на 48,4 % (с 31 до 16), развратных действий – на 28,3 % (с 33 до 38), при этом раскрываемость изнасилований составила 100 %.
К уголовной ответственности привлечено более тысячи лиц, из них за совершение убийств – 114, за изнасилования и совершение насильственных действий сексуального характера – 52, за совершение краж, грабежей, разбойных нападений и мошенничеств- 189 человек.
В результате проведенной работы удалось возместить причиненный ущерб на сумму свыше 250 млн. рублей. Следователями активно применяется институт наложения ареста на имущество. Стоимость арестованных активов составила более 615 млн. рублей и превысила сумму причинённого ущерба (более 120,0 %), обеспечив тем самым возможность возмещения такого вреда в полном объёме.
Примером эффективной работы является направленное в 2022 году в суд уголовное дело в отношении двух лиц из числа руководителей АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2», чьими действиями была создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», а также предприняты меры по монополизации
и получению контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области. В целях возмещения ущерба в рамках расследования наложен арест на сумму более 420 млн. рублей на активы обвиняемых.
В конце года Архангельский областной суд огласил на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговор по резонансному делу в отношении 23 членов организованного преступного сообщества «Шаманинские». Криминальный авторитет Олег Шаманин, занимающий высшее положение в преступной иерархии, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет держало в страхе предпринимателей городов Северодвинска и Архангельска, обложив их «данью», как «в лихие 90-е». Тем, кто отказывался платить, поступали явные и завуалированные угрозы, а в дальнейшем люди лишались имущества и бизнеса. Общий срок наказания, назначенного участникам преступного сообщества, составил более 400 лет лишения свободы.
Благодаря комплексу совместно принятых мер, новых форм и методов работы, а также применению новой криминалистической и иной специальной техники окончено производством 21 уголовное дело о преступлениях прошлых лет, из них 17 направлено в суд, в том числе об убийствах – 3, о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ – 5, о половых преступлениях – 4.
В своей деятельности следственные органы Следственного комитета России особое внимание уделяют повышению качества расследования уголовных дел, неукоснительному соблюдению прав и свобод человека и гражданина, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в отношении детей и социально- незащищённых категорий граждан, ятрогенных деликтов, а также фактов невыплаты заработной платы.