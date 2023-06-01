В Архангельской области стало меньше разврата

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации, который установлен Постановлением Правительства Российской Федерации.

Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации – оперативное и качественное расследование уголовных дел, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина.

Статистические данные свидетельствуют о том, что оперативная обстановка в Архангельской области уже на протяжении длительного периода остается стабильной и контролируемой. В текущем году зафиксирован незначительный рост числа зарегистрированных преступлений с 8 514 до 8 847, при этом число тяжких и особо тяжких деяний снизилось – с 2 411 до 2 407.

Количество убийств (покушений на убийство) возросло с 51 до 53, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего – с 14 до 17, изнасилований – с 7 до 8, количество развратных действий снизилось с 21 до 17.

Раскрываемость убийств, причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований и развратных действий составила 100 %.

В первом полугодии следователями управления рассмотрено более 2 700 сообщений о преступлениях. Окончено производством 567 уголовных дел, по которым расследовано почти 900 преступлений, из них половина - тяжкие и особо тяжкие.

К уголовной ответственности привлечено более 500 лиц, из них за совершение убийств – 62, изнасилований и насильственных действий сексуального характера – 34, краж, грабежей, разбойных нападений и мошенничеств – 86.

В результате проводимой работы удалось возместить причиненный ущерб на сумму свыше 674 млн. рублей. Следователями активно применяется институт наложения ареста на имущество. Стоимость арестованных активов обвиняемых составила более 42 млн. рублей.

Одной из первостепенных задач Следственного управления является соблюдение прав участников уголовного судопроизводства. Благодаря добросовестной работе следователей, в текущем году не допущено фактов незаконного привлечения лиц к уголовной ответственности.

В результате комплекса совместно принятых мер, новых форм и методов работы, а также применения новой криминалистической и иной специальной техники окончено производством 22 уголовных дела о преступлениях прошлых лет, из них 19 направлено в суд, в том числе об убийствах – 9, о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ – 4.

В текущем году к 24 годам лишения свободы осужден 44-летний житель Новодвинска за убийство в 2003- 2006 годах шести человек, включая заказное убийство депутата Архангельского облсобрания Юрия Медуницина.

Предстал перед судом житель Коряжмы, который в 2017 году напал на 81-летнюю пенсионерку с целью завладения денежными средствами. После убийства пожилой женщины он похитил ее имущество и устроил поджог в квартире с целью сокрытия следов преступления.

В своей деятельности Следственное управление продолжает уделять повышенное внимание вопросам организации раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности, в отношении незащищенных категорий граждан, коррупционной и налоговой направленности.