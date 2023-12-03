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Архангелогородец забил насмерть опостылевшую ему супругу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  55-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что на протяжении нескольких дней в начале февраля 2023 года по месту жительства по улице Стрелковая в городе Архангельске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к ровеснице-супруге, в связи со злоупотреблением ею спиртными напитками, нанес той множественные удары руками, ногами и ортопедической подушкой по голове и телу. 13 февраля 2023 года пострадавшая скончалась от тупой травмы живота с повреждением внутренних органов.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что его супруга злоупотребляла спиртными напитками. Во время ее очередного запоя он не сдержался и применил к ней физическую силу. Через некоторое время потерпевшая перестала подавать признаки жизни, поэтому он обратился в скорую медицинскую помощь. В ходе судебного разбирательства он также дал признательные показания.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://big-rostov.ru)  

27 декабрь 12:00 | : Происшествия

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