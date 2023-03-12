В Архангельской области вынесли приговор уклонисту от призыва в армию

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему жителю Ленского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Следствием и судом установлено, что осужденный, подлежащий призыву на военную службу, в 2022 году неоднократно под роспись получал повестки о явке в военный комиссариат по городам Котлас, Коряжма и Котласскому району. Не желая проходить военную службу, в назначенные дни без уважительной причины на мероприятия, связанные с призывом, осужденный не явился.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговором Вилегодского районного суда Архангельской области ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.