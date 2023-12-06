Москву заинтересовала ситуация с грабежами в Архангельской области

«Следователем следственного отделения ОМВД России «Красноборский» Архангельской области окончено предварительное расследование уголовного дела о серии краж из офисов организаций. Перед судом предстанут четверо ранее судимых граждан.

По версии следствия, лидером группы был недавно освободившийся из мест лишения свободы житель города Котласа. Вместе с тремя сообщниками он выезжал в отдаленные населенные пункты в Архангельской, Вологодской областях и Республике Коми. Там злоумышленники выбирали помещения организаций, которые не были оборудованы системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией. Ночью они проникали в здание, вскрывали металлические сейфы и похищали денежные средства и ценности. Общий ущерб превысил два миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых на лесной автодороге в Красноборском районе Архангельской области. В их автомобиле обнаружены инструменты для вскрытия сейфа и 640 тысяч рублей. Кроме того, в ходе обысков изъяты деньги и похищенное имущество.

Следователями возбуждено 10 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ, которые в дальнейшем были соединены в одно производство и переданы для расследования в СО ОМВД России «Красноборский».

В настоящее время предварительное расследование уголовного дела окончено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в Красноборский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.