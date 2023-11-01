У экономических преступлений в Архангельской области высокая латентность

На состоявшемся 28.11.2023 в прокуратуре области заседании координационного совещания приняли участие руководители и сотрудники региональных правоохранительных органов, аппарата прокуратуры области, горрайспецпрокуроры.

Вопросы противодействия экономическим преступлениям являются одними из важнейших, поскольку затрагивают интересы не только отдельных граждан, но и государства, в первую очередь при освоении бюджетных средств, создают угрозу реальной конкуренции и развитию честного предпринимательства.

В текущем году возбуждено более 240 уголовных дел о преступлениях экономической направленности, ущерб от них превысил 280 миллионов рублей, что не в полной мере отражает реальное положение дел в силу высокой латентности данного вида преступлений.

На территории области наиболее распространенными преступлениями экономической направленности являются мошенничества, присвоения, неправомерный оборот средств платежей, коммерческий подкуп, дача и получение взяток.

Координационным совещанием определены дополнительные меры, направленные на повышение эффективности межведомственного взаимодействия и результативности противодействия преступлениям, совершенным в сфере экономики, и неотвратимости наказания за криминальные посягательства.