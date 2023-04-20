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Прокуратура предупреждает о росте наркоторговли в Архангельской области

На состоявшемся 24.05.2023 в прокуратуре области заседании координационного совещания приняли участие руководители и сотрудники региональных правоохранительных органов, аппарата прокуратуры области, горрайспецпрокуроры.

В области остается высоким количество потребителей наркотических средств, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи. В незаконную деятельность по сбыту наркотиков активно вовлекаются не только безработные и лица, в той или иной мере причастные к незаконному обороту наркотиков, но и социально благополучные слои населения, несовершеннолетние и женщины. 

В 2022 году на территории области зарегистрировано на 16,5 % больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, их выявлено 1083. Рост произошел за счет увеличения фактов незаконного сбыта наркотических средств. Аналогичная тенденция сохраняется и в текущем году.

При этом очевидно, что имеющиеся данные не отражают реальной картины этого криминального проявления в силу его высокой латентности. В условиях широкого использования технических средств связи сбыт наркотика потребителю происходит бесконтактно. 

Структура наркопреступности характеризуется высоким удельным весом и постоянным ростом групповых преступлений. Поэтому наиболее актуальным направлением борьбы с незаконным оборотом наркотиков является пресечение деятельности организованных преступных групп, осуществляющих незаконный оборот наркотических средств на территории области, выявление и документирование деятельности организаторов наркобизнеса.

Координационным совещанием определены дополнительные меры, направленные на повышение эффективности межведомственного взаимодействия и результативности противодействия преступлениям, совершенным в сфере незаконного оборота наркотиков, и неотвратимости наказания за криминальные посягательства.  

24 май 17:19 | : Происшествия

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