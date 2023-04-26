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В Ленском районе раскрыто убийство молодой женщины

14 июня 2023 года днем в деревянном строении на территории заброшенной пилорамы у села Козьмино Ленского района обнаружено тело 20-летней местной жительницы с травмами головы, которую последний раз видели накануне вечером. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных следователями и следователями-криминалистами регионального Следственного управления СК России совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний житель Ленского района.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что 13 июня 2023 года  вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице встретил  потерпевшую и под надуманным предлогом завел ее в деревянное строение на территории заброшенной пилорамы, где между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого он ударил ее несколько раз фрагментом доски по голове и покинул место преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

16 июнь 08:49 | : Происшествия

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