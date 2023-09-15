Два северодвинских проходимца, игравших на родственных чувствах, отправились в колонию

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда Архангельской области от 17.08.2023, которым двое ранее судимых жителей г. Архангельска признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере организованной группой).

Суд установил, что 17.06.2022 неизвестное лицо, являющееся организатором преступной группы, привлекло в ее состав двух архангелогородцев 27 и 28 лет. Один из них, предварительно обученный другим, в тот же день по указанию данного лица проследовал в г. Северодвинск, где умышленно, выступая в качестве курьера, похитил у двух пожилых женщин, находящихся под влиянием обмана, денежные средства в общей сумме 310 000 рублей, часть из которых оставил себе в качестве вознаграждения, часть – перевел второму соучастнику преступления. Остальные денежные средства отдал организатору, тем самым причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

Преступная схема осужденных заключалась в том, что злоумышленники звонили потерпевшим, представлялись близкими родственниками и сотрудниками правоохранительных органов, сообщали о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого их близким и другим участникам дорожного движения якобы причинен вред здоровью, для чего необходимы денежные средства на проведение незамедлительного лечения.

Виновным назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев и 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с позицией прокурора приговор, которым осужденным определено реальное лишение свободы на длительный срок, оставлен без изменения, а их жалобы на суровость наказания и о невиновности – без удовлетворения.