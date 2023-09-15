Архангелогородец взял на гоп-стоп юношу в центре города

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 28-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Следствием установлено, что 28 сентября 2023 года вечером на улице у дома по улице Урицкого в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к ранее незнакомому 17-летнему юноше и попросил у него телефон, чтобы позвонить. Молодой человек по просьбе обвиняемого осуществил звонок, включив громкую связь. Подследственный выхватил телефон стоимостью более 15 тысяч рублей у несовершеннолетнего из рук. Юноша потребовал вернуть телефон, после чего обвиняемый ударил его рукой по лицу и с похищенным телефоном скрылся с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению. Подследственного по «горячим» следам по ориентировке задержали сотрудники патрульно- постовой службы полиции и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса подследственный свою вину признал частично и пояснил следователю, что физическую силу не применял.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.