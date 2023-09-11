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Обидчикам семьи няндомского бизнесмена Мухи вынесен справедливый приговор

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения  и признал троих участников организованной группы в зависимости от роли и степени участия каждого по  п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). 

Один из нападавших признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженном с разбоем), ч. 3 ст. 30, п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц, сопряженном с разбоем), и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Установлено, что пятеро мужчин, получив информацию о том, что в доме потерпевших в д. Кузьминская Няндомского района Архангельской области находится крупная сумма денежных средств, разработали подробный план разбойного нападения и тщательно подготовились к совершению данного преступления. 

Под потерпевшими имеется ввиду семья авторитетного бизнесмена Николая Мухи.   

Для этого они переоделись в заранее приготовленный комплект одинаковой специальной одежды и обуви, взяли с собой нарезное оружие – пистолет и боеприпасы к нему, травматический пистолет и боеприпасы к нему, гладкоствольное одноствольное помповое ружье, две пары наручников, баллончик со специальной жидкостью для нейтрализации сторожевых собак, скотч, 2 рации.

В ночь с 17 на 18 декабря 2021 года на заранее приобретенном в г.Вологда автомобиле прибыли к дому потерпевших, разбили стеклянную входную дверь и ворвались в дом, где, угрожая оружием напали на находящихся в доме супружескую пару и двоих их сыновей, надев одному из них наручники. При оказании сопротивления нападавшим один из них произвел в потерпевших не менее шести прицельных выстрелов, причинив смертельное ранение женщине, от которого она скончалась на месте происшествия. 

Поскольку потерпевшие оказали членам организованной группы активное сопротивление, обвиняемые не смогли завладеть чужим имуществом и сразу после произведенных выстрелов скрылись с места преступления.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий нападавшие установлены, трое из них задержаны. В отношении двоих уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.

Приговором суда  членам организованной группы назначены наказания  в виде 11, 12 лет и 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены на сумму 7 млн 650 тыс. рублей.

Уголовное дело расследовалось Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

11 октябрь 15:07 | : Происшествия

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