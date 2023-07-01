На Соловках сборщик водорослей убил ножом коллегу

17 сентября 2023 года при госпитализации в медицинское учреждение с острова Малая Муксолма Соловецкого архипелага с проникающим ранением грудной клетки скончался 43-летний житель Виноградовского района. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с участковым уполномоченным отдела полиции с дислокацией в поселке Соловецкий, по подозрению в причинении ножевого ранения потерпевшему задержан 36–летний житель Плесецкого района, который вместе с потерпевшим находился на острове в командировке по сбору водорослей.

Предварительно установлено, что потерпевший после работы пришел по месту жительства и сделал замечание подозреваемому, который вместе со знакомым употреблял спиртные напитки. Между мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой подследственный ударил потерпевшего ножом в область левой ключицы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь мужчина скончался от полученного ранения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.