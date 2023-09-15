Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пропавший северодвинец найден в лесу мертвым

Призывы помочь найти  жителя Северодвинска Игоря Кобу, ушедшего на охоту в лес собакой неделю назад, вчера облетели весь местный сегмент соцсетей.

Того же дня, 14 сентября, спасатели выехали на поиски пропавшего.

В районе озера Вонячее группа обнаружила мужчину без признаков жизни. Рядом находились его вещи и собака.

Погибший эвакуирован на снегоболотоходе "Шерп" и передан сотрудникам полиции. Собака также вывезена из леса и отдана родственникам мужчины.

Причины происшествия будут устанавливаться.

15 сентябрь 11:42 | : Происшествия

Главные новости


Неомандаченные. Сломанные очки и сварщик-однофамилец
Провал архангельской КПРФ. Куда трудоустроиться персеку Гревцову?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (172)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20