Пропавший северодвинец найден в лесу мертвым

Призывы помочь найти жителя Северодвинска Игоря Кобу, ушедшего на охоту в лес собакой неделю назад, вчера облетели весь местный сегмент соцсетей.

Того же дня, 14 сентября, спасатели выехали на поиски пропавшего.

В районе озера Вонячее группа обнаружила мужчину без признаков жизни. Рядом находились его вещи и собака.

Погибший эвакуирован на снегоболотоходе "Шерп" и передан сотрудникам полиции. Собака также вывезена из леса и отдана родственникам мужчины.

Причины происшествия будут устанавливаться.