Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В реках Архангельской области продолжают тонуть мужчины

19 августа 2023 года днем во время рыбалки на реке Вычегда у д. Заостровье выпал из лодки и утонул 33-летний мужчина. Организованы поиски утонувшего.

20 августа 2023 года утром при очевидных обстоятельствах в 20 метрах от берега в реке Северная Двина утонул 40-летний мужчина. Труп погибшего извлечен водолазами службы спасения с 3-метровой глубины.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. 

(фото с https://fond-renaissance.ru/sotrudnichestvo/) 

22 август 08:26 | : Происшествия

Главные новости


Новейшая история Ромео и Джульетты
Это Пинега, Карл!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (227)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20