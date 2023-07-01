В реках Архангельской области продолжают тонуть мужчины

19 августа 2023 года днем во время рыбалки на реке Вычегда у д. Заостровье выпал из лодки и утонул 33-летний мужчина. Организованы поиски утонувшего.

20 августа 2023 года утром при очевидных обстоятельствах в 20 метрах от берега в реке Северная Двина утонул 40-летний мужчина. Труп погибшего извлечен водолазами службы спасения с 3-метровой глубины.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся доследственные проверки.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибших и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.