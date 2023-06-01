Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинский подросток хотел стать крутым наркодилером и попался

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 17-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием установлено, что несовершеннолетний обвиняемый договорился с неустановленным лицом о сбыте наркотиков. Затем он получил оптовую партию наркотического средства общей массой 116,55 грамм, которое планировал разместить в виде «закладок». Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, обвиняемый не смог, так как 20 мая 2023 года его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Сотрудники ОНК ОМВД России по городу Северодвинску изъяли у несовершеннолетнего в ходе личного досмотра наркотическое средство в крупном размере.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание на срок до 20 лет лишения свободы.

(фото с https://novyefoto.ru/fotos/Foto-Zakladok-Na-Ulitse.html) 

01 сентябрь 08:54 | : Происшествия

Главные новости


Южный фронт. Английские женщины за нас. Долой спекуляцию. И другие вести из прошлого
Фестиваль огней в замке Бенрат

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (11)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20