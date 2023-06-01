Северодвинский подросток хотел стать крутым наркодилером и попался

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 17-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Следствием установлено, что несовершеннолетний обвиняемый договорился с неустановленным лицом о сбыте наркотиков. Затем он получил оптовую партию наркотического средства общей массой 116,55 грамм, которое планировал разместить в виде «закладок». Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, обвиняемый не смог, так как 20 мая 2023 года его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Сотрудники ОНК ОМВД России по городу Северодвинску изъяли у несовершеннолетнего в ходе личного досмотра наркотическое средство в крупном размере.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере предусматривает наказание на срок до 20 лет лишения свободы.