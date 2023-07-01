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В Архангельске алкаш сбил женщину с грудным ребенком на пешеходном переходе

29 августа в полицию поступила информация о том, что около 14:30 на перекрестке проспекта Обводный канал и улицы Гагарина произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 34-летний водитель, находясь за рулем автомобиля ГАЗ-3110, при совершении поворота допустил наезд на женщину с детской коляской, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход и 11-месячный младенец с травмами госпитализированы.
Установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлено несколько административных протоколов, в том числе по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

 

30 август 11:16 | : Происшествия

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