В Архангельске вынесли приговор сразу 7 наркодилерам

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила законность осуждения 18.05.2023 Октябрьским районным судом г. Архангельска 7 мужчин и женщин возрастом от 26 до 38 лет за ряд преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, к лишению свободы на сроки от 7 до 10 лет.

Установлено, что осужденные в 2020 и 2021 годах занимали различные должности в «Интернет»-магазине, осуществляющем на постоянной основе незаконную торговлю наркотиками посредством оборудования тайников-«закладок». Осужденные принимали от магазина крупные партии наркотиков, которые фасовали и делили на более малые части с целью оборудования тайников для покупателей, однако действия их были пресечены сотрудниками полиции, а около 9 кг предназначенных для продажи нескольких видов наркотических средств изъяты из незаконного оборота.

Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о чрезмерной суровости наказания оставлены без удовлетворения.