В Архангельской области пытаются спасти людей от летних утоплений

Тему купального сезона в регионе обсудили сегодня в оргкомитете месячника безопасности людей на водных объектах с участием представителей муниципалитетов и профильных министерств.

С 1 июля по текущий момент в Архангельской области на воде погибло 6 человек, в том числе двое детей.

Как доложил главный государственный инспектор по маломерным судам Архангельской области Никита Горяев, работа по профилактике несчастных случаев на воде в большинстве районов и округов активно ведётся. Но теплая погода возвращается на территорию области, и люди будут продолжать купаться. Поэтому необходимо делать всё возможное, чтобы гибелей людей на воде было как можно меньше.

По информации УМВД России по Архангельской области, в местах традиционных мест отдыха граждан вблизи водоёмов региона проводится дополнительное патрулирование. Весь июль в областном центре ежедневно патрулируют Набережную Северной Двины, где сотрудники полиции пресекли 424 административных правонарушения, среди которых пребывание граждан в состоянии опьянения, купание в необорудованных местах, неисполнение родителями несовершеннолетнего обязанностей по его воспитанию и другие. С несовершеннолетними нарушителями проводят профилактический беседы.

Как доложил и.о. начальника отдела гражданской защиты Северодвинска Валерия Решетько, результаты анализа проб воды в 15 водоёмах городского округа «Северодвинск», включая Белое море, не позволяют купаться в этих водоёмах. В Северодвинске на текущий момент единственным разрешённым местом отдыха у воды остаётся побережье Белого моря на о. Ягры в районе Набережной Александра Зрячева.

«Впереди масштабные мероприятия: День Военно-Морского Флота России и юбилей Северодвинска. Жители Архангельска, Северодвинска и Приморского района будут отдыхать в том числе у воды, если дождь не помешает. На текущий момент сил и средств для обеспечения безопасности достаточно, и при необходимости агентство ГПС и ГЗ готово организовать дополнительные дежурства», — отметил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Игорь Раченков

По данным ФГБУ «Северное УГМС», в выходные 29-30 июля в Архангельской области ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Температура днём +20–25 °C.