Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области пытаются спасти людей от летних утоплений

Тему купального сезона в регионе обсудили сегодня в оргкомитете месячника безопасности людей на водных объектах с участием представителей муниципалитетов и профильных министерств. 

 С 1 июля по текущий момент в Архангельской области на воде погибло 6 человек, в том числе двое детей. 

 Как доложил главный государственный инспектор по маломерным судам Архангельской области Никита Горяев, работа по профилактике несчастных случаев на воде в большинстве районов и округов активно ведётся. Но теплая погода возвращается на территорию области, и люди будут продолжать купаться. Поэтому необходимо делать всё возможное, чтобы гибелей людей на воде было как можно меньше. 

 По информации УМВД России по Архангельской области, в местах традиционных мест отдыха граждан вблизи водоёмов региона проводится дополнительное патрулирование. Весь июль в областном центре ежедневно патрулируют Набережную Северной Двины, где сотрудники полиции пресекли 424 административных правонарушения, среди которых пребывание граждан в состоянии опьянения, купание в необорудованных местах, неисполнение родителями несовершеннолетнего обязанностей по его воспитанию и другие. С несовершеннолетними нарушителями проводят профилактический беседы.

 Как доложил и.о. начальника отдела гражданской защиты Северодвинска Валерия Решетько, результаты анализа проб воды в 15 водоёмах городского округа «Северодвинск», включая Белое море, не позволяют купаться в этих водоёмах. В Северодвинске на текущий момент единственным разрешённым местом отдыха у воды остаётся побережье Белого моря на о. Ягры в районе Набережной Александра Зрячева.

 «Впереди масштабные мероприятия: День Военно-Морского Флота России и юбилей Северодвинска. Жители Архангельска, Северодвинска и Приморского района будут отдыхать в том числе у воды, если дождь не помешает. На текущий момент сил и средств для обеспечения безопасности достаточно, и при необходимости агентство ГПС и ГЗ готово организовать дополнительные дежурства», — отметил руководитель агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Игорь Раченков 

 По данным ФГБУ «Северное УГМС», в выходные 29-30 июля в Архангельской области ожидается местами кратковременный дождь, гроза. Температура днём +20–25 °C.

25 июль 17:57 | : Происшествия

Главные новости


Что им снег, что им зной. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Вселенная Баха. Концерт для скрипки и струнных

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (270)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20