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В Архангельской области функционирует ОДИН муниципальный пляж

Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах в Архангельской области в 2023 году. Совещание проходило с участием глав муниципальных образований и начальников отделов ГО и ЧС администраций.

Ежегодно наибольшее количество происшествий с гибелью людей на водных объектах приходится на летние периоды. В июле прошлого года от утопления погибли 12 человек, включая 2 детей, а в августе - 14 человек, включая 1 ребенка.

С начала мая 2023 года произошло 11 смертельных случаев на воде, за аналогичный период прошлого года утонуло 9 человек, включая 1 ребенка. 

Из 11 погибших 4 человека не соблюдали меры безопасности на маломерных судах — они выпали за борт судна без спасательных жилетов. Еще 6 человек погибли в результате несчастного случая, в настоящее время ведутся расследования по обстоятельствам их гибели. Один человек погиб при купании в состоянии алкогольного опьянения.

В 2023 году от муниципальных образований области поступило 60 заявок на обследование дна водоемов в предполагаемых местах купания, в 56 местах состояние дна обеспечивает безопасное купание.

«Хочу подчеркнуть, что первым заместителем Губернатора Архангельской области - председателем Правительства Архангельской области А.В. Алсуфьевым на заседании КЧС и ОПБ Архангельской области администрациям давалось поручение открыть в 2023 году не менее одного пляжа в каждом муниципальном образовании. Однако на сегодняшний день подано только 12 заявлений-деклараций на открытие пляжей, из них 4 при детских оздоровительных лагерях», — обозначил руководитель агентства ГПС и ГЗ Игорь Раченков.

«Основной проблемой региона является крайне низкое количество организованных мест массового отдыха людей у воды и пляжей. Как результат люди купаются в необорудованных и опасных местах, что и приводит к росту гибели», — доложил главный государственный инспектор по маломерным судам Архангельской области Никита Горяев.

Чтобы не допустить повторения трагедий, муниципалитетам поручено усилить работу по открытию специально оборудованных пляжей и профилактике происшествий на водных объектах.

В настоящее время в муниципальных образованиях Архангельской области осуществляется контроль введенных ограничений водопользования. Запреты купания в опасных и неподготовленных местах введены во всех муниципальных образованиях. Установлено более 417 знаков безопасности в опасных местах. Составлено 6 протоколов (город Архангельск-4 и Красноборский район-2) по статье 2.1 областного закона за купание в запрещенных местах и 2 протокола в Вельском районе по статье 5.35 КоАП РФ на родителей за нахождение несовершеннолетний около водоемов без сопровождения.

В ходе заседания главам муниципальных образований были даны указания о проведении мероприятий по недопущению нахождения детей около воды без сопровождения взрослых. Органам местного самоуправления необходимо продолжить выявлять опасные для купания места с выставлением знаков безопасности «Купание запрещено».

В наступившем месяце в регионе будет отмечаться повышение температуры, следовательно ситуацию с отдыхающими возле водоёма необходимо контролировать с особой тщательностью. Согласно докладу начальника гидрометцентра ФГБУ «Северное УГМС» Людмилы Цыплаковой, среднемесячная температура воздуха по области в июле ожидается выше нормы на 1° (норма +15,+18°),  количество осадков предполагается больше нормы.

«По прогнозу Гидрометцентра России средняя температура воздуха в 1 декаде июля 2023 года по территории Архангельской области ожидается выше нормы на 1° при норме +14,+17°», — рассказала начальник гидрометцентра ФГБУ «Северное УГМС» Людмила Цыплакова Витальевна.

Также в ходе совещания была опровергнута информация об открытии городского пляжа в г. Коряжма. Данная территория является местом отдыха, но, согласно документам, не является специально оборудованным пляжем. На сегодняшний день на территории Архангельской области функционирует лишь один официальный муниципальный пляж, который находится в г. Каргополь на реке Онега и 2 пляжа при детском оздоровительном лагере «Орлёнок» в Онежском районе. 

04 июль 17:53 | : Скандалы

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