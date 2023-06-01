Житель Североонежска люто избил своего пасынка из-за ерунды

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 44-летнего жителя поселка Североонежск в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствием установлено, что 19 марта 2023 года вечером в квартире дома в поселке Североонежск в процессе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта обвиняемый на почве личной неприязни нанес несколько ударов руками и ножом 22-летнему гостю, который приходится сыном его сожительницы. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников ОМВД России «Плесецкий», которые прибыли по вызову соседей, и своевременно оказанной скорой медицинской помощи потерпевший остался жив, его здоровью причинен тяжкий вред.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что конфликт с гостем произошел из-за разных предпочтений при просмотре телевизионных каналов. Между ними произошла потасовка из-за пульта ТВ, они упали на пол, и в какой-то момент он ударил потерпевшего ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.