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Житель Североонежска люто избил своего пасынка из-за ерунды

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 44-летнего жителя поселка Североонежск в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). 

 Следствием установлено, что 19 марта 2023 года вечером в квартире дома в поселке Североонежск в процессе совместного употребления спиртных напитков и возникшего конфликта обвиняемый на почве личной неприязни нанес несколько ударов руками и ножом 22-летнему гостю, который приходится сыном его сожительницы.  Благодаря оперативному вмешательству сотрудников ОМВД России «Плесецкий», которые прибыли по вызову соседей, и своевременно оказанной скорой медицинской помощи потерпевший остался жив, его здоровью причинен тяжкий вред. 

 В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что конфликт с гостем произошел из-за разных предпочтений при просмотре телевизионных каналов. Между ними произошла потасовка из-за пульта ТВ, они упали на пол, и в какой-то момент он ударил потерпевшего ножом.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

12 июль 09:02 | : Происшествия

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