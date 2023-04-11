Обратная сторона тепла. В Архангельске девочка выпала из открытого окна

По предварительной информации, пока мама была на кухне, девочка под присмотром отца играла в большой комнате. Средняя часть трехстворчатого окна, оборудованная москитной сеткой, была открыта.

Мужчина на несколько минут вышел на кухню, а когда вернулся, обнаружил, что дочки в комнате нет, а на окне отсутствует москитная сетка. Оказалось, что ребенок, оперевшись на хрупкую конструкцию, выпал на улицу.

Бригадой «Скорой помощи» девочка была доставлена в больницу для обследования. К счастью, серьезных травм она не получила.

Инспекторами по делам несовершеннолетних с родителями ребенка проведена профилактическая беседа.

Сотрудники УМВД России по Архангельской области в очередной раз обращаются ко всем родителям и родственникам несовершеннолетних детей с просьбой соблюдать необходимые меры предосторожности:

- ни при каких обстоятельствах не оставлять детей одних, тем более в помещениях, где открыты окна и балконные двери;

- использовать устройства, ограничивающее свободное открывание окон – так называемый «детский» замок;

- исключить возможность малышам забраться на подоконники. Необходимо помнить, что москитные сетки, установленные в оконных проемах, воспринимаются детьми как ложная защита. Малыши опираются на сетку, и она падает под весом ребенка, что неизменно приводит к трагедии.

Берегите своих детей!