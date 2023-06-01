Андрей Бральнин не получил посмертную реабилитацию

Котласским городским судом 07.03.2023 уголовное дело по обвинению бывшего главы муниципального образования «Котлас» Андрея Бральнина в совершении 18 коррупционных должностных преступлений, среди которых злоупотребление должностными полномочиями и взятки в крупном и особо крупном размерах (ч. 2 ст. 285, ч. 4, 5, 6 ст. 290 УК РФ), прекращено по нереабилитирующему основанию – в связи со смертью подсудимого с согласия его родственников.

Установлено, что он с октября 2015 г. по февраль 2021 г. получал от предпринимателей взятки в виде денег и услуг имущественного характера в различных размерах, в том числе крупном (свыше 150 тыс. руб.) и особо крупном (свыше 1 млн. руб.), за покровительство осуществляемой ими предпринимательской деятельности, за содействие в заключении выгодных муниципальных контрактов и по иным вопросам в строительной сфере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями в пользу одного из знакомых предпринимателей.

Супруга подсудимого, адвокат, представляющий интересы его дочери, и заинтересованное лицо по делу не согласились с решением суда, в том числе в части конфискации имущества, оспорив его в апелляционном порядке.

Имущество подсудимого, а именно жилой дом площадью 172,8 кв. м., ½ доли нежилого помещения, гараж и маломерное судно судом конфискованы в доход государства.