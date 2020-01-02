Ревнивая фурия из Коноши задушила соперницу электрическим проводом

Прокурором Коношского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы пос. Коноша, обвиняемой в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что в вечернее время 4 октября 2022 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в своей квартире в пос. Коноша из-за ревности решила убить знакомую, которая пришла к ней в гости.

Для реализации задуманного она нанесла женщине несколько ударов по лицу и телу, а затем накинула на шею потерпевшей электрический провод и стала ее душить, высказывая угрозы убийством. Свои действия обвиняемая прекратила лишь после того, как потерпевшая потеряла сознание, посчитав что она скончалась.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Коношский районный суд.