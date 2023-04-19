В Архангельске мужчина "дрожащими конечностями" задушил свою женщину

8 июня в квартире по проспекту Обводный канал в Архангельске обнаружено тело 44-летней женщины с признаками удушения.

В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что её смерть наступила в результате тупой травмы шеи, механической асфиксии.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, по подозрению в убийстве задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против собственности 45-летний сожитель женщины.

Преступник признал свою вину и пояснил следователю, что во время очередного застолья его даме позвонил мужчина. После непродолжительной ссоры мужчина пустил в ход дрожащие от гнева конечности и задушил женщину.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.