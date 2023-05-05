Семейное застолье в Северодвинске закончилось трагедией

27 мая 2023 года в ночное время по месту жительства по улице Ломоносова в городе Северодвинске обнаружено тело 33-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении преступления задержана ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, в том числе за убийство, 37-летняя супруга убитого.

В ходе допроса подозреваемая пояснила следователю, что между ней и супругом в ходе совместного употребления спиртных напитков и обсуждения планов на следующий день произошел бытовой конфликт. Опасаясь, что глава семьи в очередной раз применит к ней физическую силу, ударила его кухонным ножом.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Производятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие проверит версию подозреваемой о противоправном поведении потерпевшего.

Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.