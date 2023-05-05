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Семейное застолье в Северодвинске закончилось трагедией

27 мая 2023 года в ночное время по месту жительства по улице Ломоносова в городе Северодвинске обнаружено тело 33-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по  подозрению в совершении преступления задержана ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, в том числе за убийство, 37-летняя супруга убитого.

В ходе допроса подозреваемая пояснила следователю, что между ней и супругом в ходе совместного употребления спиртных напитков и обсуждения планов на следующий день произошел бытовой конфликт. Опасаясь, что глава семьи в очередной раз применит к ней физическую силу, ударила его кухонным ножом. 

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.  Производятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие проверит версию подозреваемой о противоправном поведении потерпевшего.

Дело принято к производству следственным отделом по г.Северодвинск Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://oren.mk.ru/incident/2019) 

29 май 08:57 | : Происшествия

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