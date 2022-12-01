Жительница Приморского района порешила знакомого за нетактичное поведение

Вчера днем в одной из квартир дома в поселке Боброво обнаружено тело 48-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержана ранее судимая за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью 36-летняя знакомая убитого мужчины.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели по делу.
Подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что ей не понравилось, что потерпевший зашел в комнату, где она уединилась с супругом. Так как она находилась в состоянии алкогольного опьянения, то ударила знакомого ножом.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.