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Жительница Приморского района порешила знакомого за нетактичное поведение

Вчера днем в одной из квартир дома в поселке Боброво обнаружено тело 48-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении  преступления задержана ранее судимая за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью  36-летняя знакомая  убитого мужчины. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели по делу.

Подозреваемая признала свою вину и пояснила следователю, что ей не понравилось, что потерпевший зашел в комнату, где она уединилась с супругом. Так как она находилась в состоянии алкогольного опьянения, то ударила знакомого ножом. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

26 декабрь 10:46 | : Происшествия

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