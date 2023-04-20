Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Похмелье – штука тонкая. С 5 мая жительница Коряжмы гуляла неизвестно где

Заявление о пропаже написал взволнованный муж. Обошлось без криминала.

20 мая около 12:30 наряд Росгвардии, патрулируя улицы, возле дома на Архангельской улице заметил женщину, которую разыскивали полицейские. 

Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, 43-летняя гражданка с 5 мая числилась как без вести пропавшая. О том, что жена, злоупотребляющая спиртными напитками, отсутсвует по месту жительства и не выходит на связь с родственниками, в правоохранительные органы сообщил ее муж.

Женщину доставили в отдел полиции.

21 май 14:26 | : Происшествия

Главные новости


Турецкий прогон. России рано волноваться
Милости просим. Опыт турдеевского собачьего приюта

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (219)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20