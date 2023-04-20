Похмелье – штука тонкая. С 5 мая жительница Коряжмы гуляла неизвестно где

Заявление о пропаже написал взволнованный муж. Обошлось без криминала.

20 мая около 12:30 наряд Росгвардии, патрулируя улицы, возле дома на Архангельской улице заметил женщину, которую разыскивали полицейские.

Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, 43-летняя гражданка с 5 мая числилась как без вести пропавшая. О том, что жена, злоупотребляющая спиртными напитками, отсутсвует по месту жительства и не выходит на связь с родственниками, в правоохранительные органы сообщил ее муж.

Женщину доставили в отдел полиции.