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Архангельский УФСИН просит помощи в поимке сбежавшего преступника

Сотрудниками УФСИН России по Архангельской области разыскивается осужденный Кулибаев Азиз Ибрахимович, 1975 года рождения. Данный гражданин 01 мая 2023 года самовольно покинул участок колонии-поселения, расположенный в Коношском районе Архангельской области. Мужчина отбывал срок за нанесение телесных повреждений. В настоящее время сотрудники УФСИН России по Архангельской области совместно с правоохранительными органами проводят оперативно-разыскные мероприятия. 

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, овальное лицо, карие глаза, дугообразные брови, прямой нос, короткие волосы тёмного цвета, губы средние. Особые приметы: левостороннее косоглазие.  Был одет в черную куртку, черные брюки и тёмные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении осуждённого, просят позвонить по телефону (88182) 41-25-09 или 8-952-252-00-04.  Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.

Напомним, что согласно уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны,  пользуются правом свободного передвижения в пределах КП, а с разрешения администрации могут передвигаться в пределах муниципального образования, где расположено учреждение. Также осужденные могут носить гражданскую одежду.

 

03 май 14:33 | : Происшествия

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