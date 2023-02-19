В Архангельске японский автомобиль был угнан прямо с автомойки

Ночью 4 апреля сотрудники Госавтоинспекции около дома по улице Урицкого обнаружили съехавший с дороги автомобиль Hyundai со следами угона. Вскоре полицейские установили владельца машины – архангелогородку 1968 года рождения. Она рассказала, что оставила автомобиль на автомойке.

В ходе дальнейшей работы сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 22-летний местный житель. Как пояснил молодой человек, ранее он работал на указанной автомойке. Ночью злоумышленник проник в помещение одного из боксов, взял ключи от иномарки и решил покататься на ней. На улице Урицкого он потерял контроль над управлением и совершил съезд с дороги в кювет, после чего бросил автомобиль и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется дознание. Похищенный автомобиль возвращен собственнице.