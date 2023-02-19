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В Архангельске по горячим следам раскрыты два кровавых преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за преступления против собственности 24-летнего жителя Каргопольского района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Следствием установлено, что 2 апреля 2023 года ночью на набережной Северной Двины у Соломбальского моста в городе Архангельске подозреваемый нанес не менее 6 ножевых ранений груди и живота ранее незнакомому 25-летнему жителю областного центра. Потерпевший остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, которую ему вызвал водитель такси.

5 апреля 2023 года в ночное время у жилого дома по проспекту Дзержинского в городе Архангельске подозреваемый причинил не менее 9 ножевых ранений шеи и головы ранее незнакомому 43-летнему мужчине. От полученных ранений пострадавший скончался на месте преступления.

К раскрытию указанных преступлений привлечены опытные оперативные сотрудники УМВД России по городу Архангельску и областного Управления уголовного розыска, что позволило установить личность подозреваемого и задержать его по горячим следам после совершения убийства. 

Задержанный признал свою вину и пояснил следователю, что ему не понравились поведение мужчины, который что-то искал в снегу у Соломбальского моста, поэтому он ударил того складным ножом. Второму мужчине неопрятного вида причинил побои и удары ножом, так как между ними произошел словесный конфликт у подъезда дома на проспекте Дзержинского. 

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъяты ножи. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы, включая психолого-психиатрическую в отношении подозреваемого.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

06 апрель 12:10 | : Происшествия

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