Домашний тиран из Архангельска отправляется в зону на 8 с половиной лет

Архангельским областным судом оставлен без изменения приговор Ломоносовского районного суда от 19.09.2022, которым 42-летний житель г.Архангельска осужден по п. «а» ч. 2 ст. 117 и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (истязание трех лиц, двое из которых несовершеннолетние, из них одного – заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также покушение на убийство).

Установлено, что осужденный в течение 2021 – 2022 г. в городе Архангельске истязал свою сожительницу и двух ее дочерей 6-ти и 14-ти лет, применяя к ним психическое и физическое насилие, а также совершил покушение на убийство сожительницы путем удушения.

Осужденному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Удовлетворены исковые заявления потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 200 000 руб. каждому.

Апелляционная жалоба защитника с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.