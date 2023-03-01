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В Архангельске нейтрализовали еще одного домашнего монстра

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал  48-летнего жителя областного центра виновным по ч. 1 ст. 117, п. «з» ч.2 ст.112, ч.1 ст.119, ч.1 ст.110, ч.4 ст.110.1 УКРФ  (истязание, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, угроза убийством и содействие к совершению самоубийства, повлекшее покушение на самоубийство, а также два доведения до покушения на самоубийство путем жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства).  

Установлено, что виновный в период с 14 июля 2018 года по 17 сентября 2021 года, испытывая к своей 38-летней сожительнице ревность, личные неприязненные отношения и ненависть, в состоянии опьянения систематически в разное время суток причинял ей побои и совершал иные насильственные действия, в том числе ударял руками, ногами по различным частям тела, хватал руками за волосы, сопровождая это высказыванием в ее адрес грубых нецензурных и циничных оскорблений. 

Кроме того, систематически склонял потерпевшую к совершению самоубийства. В результате чего потерпевшая, пребывая в состоянии безысходности, дважды предпринимала такие попытки1.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал.

Приговором суда ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

27 март 10:54 | : Происшествия

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