В Приморском районе женщина-бомж запуталась в связях и пошла на убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследования уголовного дела по обвинению ранее судимой за причинение тяжкого вреда здоровью 46-летней женщины без определённого места жительства в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что летом 2021 года в ходе совместного употребления спиртных напитков в дачном доме в Приморском районе между обвиняемой и 59-летним мужчиной без определенного места жительства, с которым она сожительствовала, произошел словесный конфликт, в ходе которого она нанесла тому не менее четырех ударов ножом в область груди и живота. Через непродолжительное время пострадавший скончался на месте преступления. С целью сокрытия следов преступления обвиняемая привлекла знакомого, который при помощи топора расчленил тело, фрагменты которого они вместе выбросили в мусорные баки.

Раскрыть указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось благодаря совместной работе следователей и следователей-криминалистов регионального Следственного управления СК России и сотрудников уголовного розыска ОМВД России «Приморский».

В ходе допроса подследственная частично признала свою вину и пояснила следователю, что вместе с убитым пенсионером проживала у 46-летнего ранее судимого мужчины в дачном доме. Так как она встречалась с обоими мужчинами, между ними происходили конфликты, и хозяин жилища угрожал убить соперника. Во время одного из застолий она ударила оскорбившего ее пенсионера ножом, затем хозяин дома помог спрятать тело убитого в погребе, где оно хранилось до зимы. С целью уничтожения улик преступления хозяин дачи расчленил тело, сложил в мешки, которые они на протяжении нескольких месяцев выбрасывали в мусорный контейнер.

Хозяин дачи допрошен в качестве свидетеля и подтвердил показания обвиняемой. Уголовное дело в отношении него в части заранее не обещанного укрывательства особо тяжкого преступления выделено в отдельное производство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.