Северодвинец Козлов бессовестно обокрал гражданина Индии

8 января в дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску поступило заявление от 33-летнего гражданина Республики Индия. Мужчина сообщил, что у гостиницы на улице Мира к нему подошел незнакомец, который попросил стакан воды. Вместе они поднялись в номер, заявитель прошел на кухню, а вернувшись, обнаружил, что незнакомец ушел, прихватив с собой два лежащих на столе мобильных телефона.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления – 30-летний северодвинец по фамилии Козлов. Похищенные телефоны изъяты и вскоре будут переданы владельцу.
В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.