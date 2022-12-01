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В Виноградовском районе пьяный спор на повышенных тонах закончился кроваво

27 декабря 2022 года ночью в больнице скончалась 35-летняя жительница Виноградовского района, которую госпитализировали из поселка Важский с ножевым ранением груди. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 60-летний знакомый потерпевшей. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что 26 декабря 2022 года к нему в гости пришла потерпевшая. В ходе совместного употребления спиртных напитков между ними произошла словесная ссора, она его обозвала и стала повышать голос. Он разозлился и сначала ударил ее рукой по лицу. Гостья не успокоилась, и он ударил ее кухонным ножом. Затем по просьбе раненой потерпевшей вызвал фельдшера и ее госпитализировали в больницу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу.  Назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

29 декабрь 11:05 | : Происшествия

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