В Онеге 10-летний мальчик погиб от удара током

Онежской межрайонной прокуратурой проводится проверка по факту гибели 31.08.2022 малолетнего на крыше деревянной постройки в результате удара током, наступившего от прикосновения последним линии электропередачи, которая находилась под напряжением.
По предварительной информации погибший воспитывался в приемной семье, закончил 4 класс.
В ходе проверки будут установлены причины происшествия, дана оценка деятельности органов опеки и попечительства по осуществлению контроля за надлежащим исполнением обязанностей опекунами, а также эффективности проводимой субъектами профилактики индивидуальной работы с подучетным.
Следственным отделом по г. Онега Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.