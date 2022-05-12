Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Онеге 10-летний мальчик погиб от удара током

Онежской межрайонной прокуратурой проводится проверка по факту гибели 31.08.2022 малолетнего на крыше деревянной постройки в результате удара током, наступившего от прикосновения последним линии электропередачи, которая находилась под напряжением.

По предварительной информации погибший воспитывался в приемной семье, закончил 4 класс.

В ходе проверки будут установлены причины происшествия, дана оценка деятельности органов опеки и попечительства по осуществлению контроля за надлежащим исполнением обязанностей опекунами, а также эффективности проводимой субъектами профилактики индивидуальной работы с подучетным.

Следственным отделом по г. Онега Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

 

 

02 сентябрь 09:06 | : Происшествия

Главные новости


Восстание в Онеге. Камо грядеши. И другие вести из Северной Области
Скоро в школу. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2022 (33)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20