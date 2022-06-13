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Студентка из Архангельска отправляется на 6 лет в колонию за попытку убийства подруги

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда оставлен в силе приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска от 24.05.2022, которым 19-летняя жительница областного центра, являющаяся студенткой техникума, признана виновной в покушении на убийство знакомой, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 1 статьи 105 УК РФ.

Апелляционные жалобы осужденной и ее защитника с доводами о недоказанности вины, неверной квалификации преступных действий и суровости назначенного наказания проверочной инстанцией оставлены без удовлетворения.

Как установлено судом ночью в один из дней ноября 2021 г. осужденная у себя в квартире в г. Архангельске, испытывая личную неприязнь к оставшейся переночевать приятельнице, неоднократно требовавшей от нее под различными предлогами передачи ей денежных средств, взяла в руки топор, которым нанесла спящей потерпевшей множественные удары по голове, причинив ей тупую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Свой преступный умысел, направленный на лишение жизни подруги, виновная не смогла довести до конца лишь по причине активного сопротивления пробудившейся от сна потерпевшей, закрывавшейся при этом от ударов нападавшей руками, в результате чего был отрублен большой палец на правой руке пострадавшей.

Осужденной судом назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, с нее по иску потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей.

30 август 11:00 | : Происшествия

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