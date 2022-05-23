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Архангелогородец насадил товарища на нож за украденную банковскую карту

Вчера днем по месту жительства в доме на улице Адмирала Хромцова в городе Архангельске обнаружено тело 41-летнего мужчины с ножевым ранением живота. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 45-летний знакомый потерпевшего, который в 2021 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что после того, как в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки, обнаружил, что у него из рюкзака пропала банковская карта. Он вернулся к нему в квартиру и потребовал вернуть карту. Потерпевший заявил, что карту не брал, поэтому он разозлился и ударил того ножом. Затем по его просьбе сожительница хозяина квартиры посмотрела в вещах, нашла и вернула ему карту, и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. В содеянном раскаивается, хотел лишь припугнуть знакомого ножом, наступления ему смерти не желал.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

26 август 10:04 | : Происшествия

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