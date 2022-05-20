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В Онежском районе отвергнутый кавалер и его мать похитили и били палкой женщину

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Онежского района и его 65-летней матери, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

По версии следствия, 9 июня 2022 года вечером в одном из поселков Онежского района подозреваемый, действуя вместе с матерью, из личной неприязни к бывшей 33-летней сожительнице, схватил ее на улице и переместил в квартиру, в которой они ранее вместе проживали. Потерпевшей нанесли удары руками и подручными предметами по телу, пресекая ее попытки покинуть жилище. Подозреваемая закрыла входную дверь в квартиру на навесной замок, а также ударила пострадавшую палкой, когда та попыталась выбраться через окно, при этом второй подозреваемый, нанося удары потерпевшей, сопровождал свои действия угрозами убийством. Через некоторое время потерпевшей удалось выбраться из квартиры, где ее удерживали, через другое окно и обратиться в органы полиции.

Подозреваемый после совершения преступления покинул территорию Онежского района. Его мать частично признала свою вину.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

19 август 08:51 | : Происшествия

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