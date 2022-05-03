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Пьяные архангельские бузотеры разгулялись в городе Онега

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления против собственности 30 и 33-летнего жителей областного центра, подозреваемых  в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 15 августа 2022 года вечером в гостинице в городе Онега подозреваемые без разрешения взяли ключи от автомобиля одного из жильцов. Во время поездки на угнанном автомобиле их остановили сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Онежскому району. Желая избежать привлечения к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый остановил транспортное средство и попытался скрыться. Представители власти догнали водителя, но во время его задержания на них напал второй подозреваемый. Нарушители нанесли удары сотрудникам ГИБДД, что позволило водителю скрыться с места преступления. Через непродолжительное время его также задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса один из подозреваемых признал свою вину и пояснил следователю, что вместе с другом приехал в Онегу на заработки. В гостинице они взяли ключи от чужого автомобиля, чтобы съездить в магазин за спиртным, которого не хватило в процессе застолья. После остановки транспортного средства решил убежать, так как понимал, что будут неприятности.

Дело принято  к производству следственным отделом по городу Онега Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

17 август 14:12 | : Происшествия

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