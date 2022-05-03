В Шенкурском районе беспечный рыбак выпал из лодки и ушел на дно

4 августа 2022 года при движении по Келгозеро моторной лодки произошло ее столкновение с неустановленным предметом, в результате чего 49-летний мужчина потерял равновесие, выпал из лодки и утонул. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, мужчина на моторной лодке отправился на рыбалку.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности и не оставлять детей одних без присмотра взрослых.