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В Шенкурском районе беспечный рыбак выпал из лодки и ушел на дно

4 августа 2022 года при движении  по Келгозеро моторной лодки произошло ее столкновение с неустановленным предметом, в результате чего 49-летний мужчина потерял равновесие, выпал из лодки и утонул. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина на моторной лодке отправился на рыбалку.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Среди погибших чаще всего оказываются дети и лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности и не оставлять детей одних без присмотра взрослых.

 

08 август 09:36 | : Происшествия

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