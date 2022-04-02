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В Коноше до смерти забили пенсионера и выбросили тело на улицу

2 августа 2022 года утром у дома по ул. Коллективизации в поселке Коноша обнаружен труп 60-летнего мужчины. В ходе судебно-медицинского исследования трупа установлено, что причиной смерти явилась травма тела и повреждение внутренних органов. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно-оперативных действий, проведённых вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 40 – летний неработающий, ранее судимый местный житель.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал и пояснил следователю, что, находясь в квартире по ул. Коллективизации в поселке Коноша, в ходе совместного распития спиртных напитков у него произошел конфликт с потерпевшим. Подозреваемый, нанеся множество ударов руками и ногами  по телу и голове потерпевшего, покинул место преступления. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Проснувшись и увидев в неподвижной позе товарища, трое других мужчин, ранее распивавших спиртное в этой же компании, вынесли труп потерпевшего на улицу где и оставили его.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

03 август 14:08 | : Происшествия

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